Armando Manzanero pide dejar en paz a Juan Gabriel

“¡Se lo llevó la “Chin$%&/”!

Ciudad de México, (LMSHow.com).- Nuevamente, Armando Manzanero dejó muy claro que no le interesa en absoluto hablar de Juan Gabriel, pero esta vez fue mucho más explícito cuando los periodistas le cuestionaron sobre el fallecido cantautor.

“¿Por qué ese tema?, Dejen descansar a ese pobre señor en el cielo, hace tiempo que se lo llevó la chingada, déjenlo tranquilo”, dijo el autor de ‘Contigo aprendí’ y ‘No se tu’, aunque esta vez menos disgustado que ocasiones anteriores en las que se le ha preguntado sobre el mismo tema.

Para su desgracia, el músico yucateco no se libró de las preguntas sobre otros colegas, pues el siguiente asunto fue Luis Miguel, quien ya parece su otro de sus karmas. “Lamentablemente hace como 17, 20 o 30 (años) que no hablo con él y cómo lo siento. Me hubiera gustado que siguiera cantando, porque al no cantar deja el espacio para que una bola de mediocres, sobre todo de fuera, vengan a ocupar ese lugar”.