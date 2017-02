Alejandra Ávalos niega emborracharse para trabajar

Perdió trabajo y ahora podría demandar

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Lo que pintaba para ser un colorido festejo ahora se ha vuelto un dolor de cabeza para Alejandra Ávalos. La artista sería coronada como la Reina del Carnaval de Veracruz, pero su participación fue abruptamente cancelada y encima de todo, afirma, es víctima de la difamación, pues uno de los organizadores del evento la acusa de haber pedido alcohol en su contrato de trabajo.

“El señor Pérez Fraga, presidente del comité, dijo que ya me habían pagado la mitad de mi contratación, además de transportación y chupes”, dijo Ávalos a LMShow tras explicar que ella estaría en la famosa fiesta del 23 al 28 de febrero, pero cobrando únicamente el equivalente a un solo día, a petición del Payaso Alegría, quien sería coronado como el Rey de la festividad, evento que fue el primero en cancelarse.

Ahora, además de haber perdido trabajo por el apartado que hizo sobre las fechas ya seleccionadas para la festividad jarocha, Alejandra está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para demostrar que nunca pidió alcohol para cumplir con su trabajo. “Que me enseñen donde yo le estoy exigiendo chupes o consumí chupes, que me dé una prueba de que estuve consumiendolos. Éstas acusaciones son graves porque me dañan, entonces ahora le voy a cobrar por el uso indebido y el abuso de mi imagen “.

