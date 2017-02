JeanCarlos Canela ya tiene calle con su nombre

Gracias Mi Ciudad Bella!! Quiero agradecerle a nuestro alcalde de Hialeah Carlos Hernández y nuestro comisionado Pepe Díaz por un día inolvidable. Aprendí a correr, caerme y levantarme en estas calles y aunque hoy me considero un ciudadano del mundo nunca olvidaré que Hialeah fue el lugar que me vio nacer. Esta calle que lleva mi nombre que sea símbolo de lo que uno puede lograr con Fe, Perseverancia, Dedicación y trabajo en equipo!! @derick_G

