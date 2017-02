Mariana Seoane sufre el rechazo de un paisano

No puedes renegar de tus raice

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Mariana Seoane dio a conocer que vivió una lamentable experiencia dentro de un hotel de Los Ángeles, California, pues quiso pedirle informes al gerente del lugar hablando en español y la persona implicada la ignoró completamente como si no tuviera conocimiento alguno del idioma.

En entrevista con “El Gordo y La Flaca”, la cantante reveló que las raíces mexicanas del encargado del establecimiento en el que ella estaba hospedada para brindar uno de sus espectáculos musicales eran muy notorias y aseguró que siente tristeza porque se de este tipo de discriminación entre paisanos.

“Hoy me pasó un incidente con un gerente del hotel donde yo estaba, que era más mexicano que el nopal y creo que se llamaba Pedro, le hablé en español y no me quiso contestar. Este tipo de cosas lastiman porque no puedes renegar de tus raíces, no puedes decir que no hablas español cuando es tu lengua materna”, dijo la actriz.

En otros asuntos, Mariana dijo no tener ningún tipo de resentimiento hacia la familia de Juan Gabriel por no haberla considerado para formar parte del homenaje que se le rindió al desaparecido “Divo de Juárez” en el Estado de México el pasado fin de semana y que contó con las actuaciones de Luis Fonsi y David Bisbal, entre otros.

Fiera Lasa/Mezcalent