José Ron y su técnica para conquistar a las mujeres

Nos compartió su secreto

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Además de sus telenovelas, José Ron es conocido en el mundo del espectáculo por ser uno de los galanes más asediados. Siempre lo vemos rodeado de bellas mujeres y ahora nos reveló cuál es su técnica para conquistarlas.

No se trata ni de costosos regalos ni de impresionantes hazañas de superhéroe.

“Hay que ser auténtico, sin máscaras, como tú eres como persona y lo que piensas. Hay que ser sincero y decir lo que sientes por la otra persona, porque me gustaría que la otra persona haga lo mismo”, aseguró Ron a los micrófonos de LMShow.

El protagonista de la telenovela ‘Enamorándome de Ramón’, historia que se transmitirá por Univisión en los próximos meses, no se preocupa si el método de la sinceridad no le funciona. “Yo soy como soy. Si les gusto, que chido, si no, siempre hay un roto para un descosido”, finalizó riendo.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM