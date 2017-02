Graciela Beltrán: Jenni Rivera se encabro&%$$ y mandaba todo a la Ch,,

Habla de como boicoteó su carrera

Primicias Univision

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La revista TVyNovelas USA presentó una entrevista con Graciela Beltrán en donde asegura que Jenni Rivera fue cabrona hasta sus últimos días, ya que toda mujer le estorbaba, o en su caso, quería usarla y si no podía le hacía la vida de cuadritos.

“Respeto la memoria de Jenni y con todo respeto me sentaría a platicar y a dialogar con ella, pero ella no dialogaba, si se encabronaba mandaba todo a la fregada y no se podía” explicó.

La cantante señaló que a unos días de su muerte exigió a los organizadores del Palenque en Uruapan que sacaran a Graciela Beltrán del programa oficial, y en cambio se ofrecía a presentarse ella en sustitución.

“Le llaman a mi manager para convencerlo de que me quitaran del elenco del palenque, ella pensaba que tendría el poder para que todos cayeran a su placer y antojo” aseguró.

Jenni Rivera murió el viernes siguiente, jamás pudo cumplir su fecha en Michoacán.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM