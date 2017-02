Ex Miss Universo sale en defensa de Donald Trump

A ella no la acosó

Primicias

Ciudad de México, (LMSHow.com).- La ex Miss Universo colombiana Paulina Vega sale en defensa del presidente Donald Trump y ofrece una versión muy diferente a la de Alicia Machado, quien en las múltiples entrevistas calificó su periodo en su certamen de belleza como una pesadilla ante el comportamiento del empresario.

“No es verdad que se metiera al backstage para ver la Reina vestida con el traje de baño o sin ropa, eso no nos pasó. Él nunca estuvo en el backstage, solamente nos visitaba cuando estábamos comiendo, ensayando, en eventos y cosas normales. Nunca sentí por parte de él algún acoso. Estoy en desacuerdo con muchas cosas de él, pero no podré decir nunca que me faltó el respeto”, dijo Paulina a ‘Suelta la sopa’.

La Reina de Belleza también explicó sus motivos para permanecer callada ante las ofensas de Trump a los latinos, surgidas al inicio de su campaña como pre-candidato presidencial. “La gente no sabe que estaba entre la espada y la pared por el contrato que yo tenía con Miss Universo. Yo no podía meterme con cualquier persona que trabajaba en mi propia compañía y creo que fui lo suficientemente justa, no tenía que decirle ‘Te odio y no quiero trabajar más contigo’, para expresarle que realmente no estaba de acuerdo con sus comentarios. Obviamente, él no lo tomó bien”.

Al igual que Vega, también la mexicana Ximena Navarrete permaneció en silencio ante la ofensiva de Trump, pues aseguró que ella tuvo una grata experiencia cuando fue coronada como la mujer ‘Más guapa del Mundo’ en el 2010.