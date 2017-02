Andrea Legarreta lucha a ciegas contra enfermedad

Confía que la enfermedad no será permanente

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Andrea Legarreta acompañó a su hija Mía a la premier de la película “El que busca encuentra”, lugar en el que fue cuestionada por los medios para conocer el tratamiento que lleva para combatir la enfermedad Púrpura.

La conductora relató que desde hace dos semanas que fue diagnosticada con esta enfermedad, es sometida a unos estudios de sangre cada lunes para determinar el tratamiento que debe seguir, dependiendo su estado de plaquetas.

“Estoy muy bien, ayer me sacaron sangre, los niveles son muy buenos. Lo ideal es llegar a producir los niveles que ellos buscan en la sangre sin tomar medicamento. Ahorita ya me disminuyeron al 50 por ciento (las pastillas), cosa que es muy buena, porque adaptarme a él no ha sido muy fácil, me genera debilidad, cansancio, sed”, relató Andrea.

Por otra parte, la conductora del programa Hoy confía en que el tratamiento no sea permanente, pero en este momento no tiene una fecha exacta en que dejará de tomar medicina para permanecer estable. “Todos pensamos y esperamos que no vaya a ser algo crónico y permanente”, subrayó.

“El púrpura es difícil de encontrarlo, es un caso en cada mil aproximadamente; es difícil saberlo hasta que llega un evento (como el mío); con los niños lo notan en moretones, yo ahorita he usado mucha ropa larga porque sí tengo varios”, explicó Legarreta, quien finalmente dijo que por ahora se encuentra bien.