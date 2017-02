Amigo de Paulina Rubio opina sobre su caída del escenario

Revela que se ha electrocutado mientras canta

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Erik Rubín, amigo y colega de Paulina Rubio, opinó sobre la caída que sufrió la cantante durante un concierto que ofreció en Campeche, el pasado fin de semana.

Al cuestionarles sobre el penoso incidente, Erik se sorprendió, pues desconocía el hecho y lo primero que preguntó fue si su ex compañera de agrupación se encontraba bien. Al responderle afirmativamente, nos dijo: “Si está bien, qué bueno. Son gajes del oficio”, comentó y reveló que él también ha sufrido algunos incidentes en el escenario. “Yo me he electrocutado cantando, me he dado mis toques… de electricidad”.

El también esposo de la conductora Andrea Legarreta agregó que por el momento no existen avances en los planes del reencuentro de Timbiriche. “Ha habido algunos acercamientos, todavía no hay nada pensado. Lo que sé es que existe la actitud de hacerlo y hay alguna propuesta”.

Rubín se concentrará durante las próximas semanas al inicio de la gira que compartirá con otros cantantes que hicieron época en los años noventas.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM