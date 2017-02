Pedro Rivera fue salvado por Jenni de demanda de Graciela Beltrán

Le reclamaban regalías

Ciudad de México, (LMSHow.com).- Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera, recibió la ayuda de su famosa hija en la demanda que la cantante Graciela Beltrán interpuso en su contra por el reclamo de las regalías por las ventas de sus grabaciones en ‘Cintas Acuario’, la empresa fundada por el patriarca de los Rivera.

De acuerdo con el sexto capítulo de la serie ‘Su nombre era Dolores… la Jenn que yo conocí’, la llamada ‘Diva de la Banda’ reaccionó impulsivamente cuando su padre le informó de su problema legal. “No me lo vas a creer, ya que yo mismo no me lo creía. La Graciela me anda demandando, ahora se le antoja unas regalías por sus canciones”, dijo don Pedro, personaje encarnado por el mexicano Tomás Goros, mientras hablaba con Jenni (Luz Ramos), quien calificó a Beltrán como “Gracielita patas flacas”.

En la escena, el demandado explicó el motivo por el que no pagó las regalías correspondientes a la llamada ‘Reina del pueblo’. “¿De dónde?, sino salía para esas cosas, si apenas alcanzaba. Su familia quiso que yo la hiciera famosa y yo le produje sus discos y la hice famosa y ahora me sale con esta fregadera”.

En ese momento, según la historia de Univisión Jenni ofreció todo su respaldo. “No quiero verlo triste ni agûitado. Ese asunto lo voy arreglar yo con esa tal Graciela”, dijo al tiempo que entregaba a su padre un poco de dinero bajo la advertencia de que no podía gastárselo en “las morritas”.