Miguel Bosé es un hombre exento de pecado

Lucha por la paz

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Ochenta y cinco mil personas asistieron la tarde de ayer al concierto masivo y gratuito que Miguel Bosé ofreció en el Zócalo de la capital mexicana. Todos cantaron por la paz y se unieron para protestar contra los muros y el odio como respuesta al mensaje incluyente del cantautor.

“Soy un hombre de paz y trabajo por y para la paz, porque quiero entregar a mis hijos un mundo mejor. La paz se trabaja en frentes diferentes. Uno es con solidaridad, con pasión, generosidad y se ejerce en momentos críticos”, dijo el artista, quien complació a su público con alrededor de dos horas de canciones, acompañado por Ximena Sariñana, Paty Cantú, Sasha Sokol, Pepe Aguilar, Ana Torroja, Fonseca y Benny Ibarra.

“Gracias por haber llegado hasta aquí con cosas que son solo vuestras. Lo que van a escuchar aquí ya no es mío: es vuestro. Los culpo de lo que me pasó en mi carrera. Son cómplices y culpables de lo que pasa ahora en el Zócalo. Empieza una nueva era y he decidido que me voy a confesar: estoy exento de pecado. No tengo, jamás cometí uno. ¿Cómo confesarme entonces? Con hechos y descaradas canciones”, dijo Bosé en otro momento y también dedicó “Amiga” a su recién fallecida sobrina Bimba Bosé, víctima del cáncer, y “Estaré” a sus cuatro hijos concebidos a través de un vientre de alquiler. “Pase lo que pase, México, siempre te amaré”, se despidió el artista.

