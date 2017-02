Julión Álvarez no se haría la lipo… ¡Por miedo!

Presume tener muy buena salud

Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Aunque desde hace algunos meses Julión Álvarez luce con unos kilos extras, bajo ninguna circunstancia está dispuesto a someterse a una cirugía para sacar la grasa de su cuerpo, así que el proceso denominado ‘liposucción’ no está en su mente.

“No, ¡Cállese! No me animo”, fue la respuesta que el cantante ofreció al ‘Gordo y la flaca’ cuando una reportera le cuestionó si estaría dispuesto a someterse a la referida operación. Segundos antes, Julión presumió que goza de muy buena salud a pesar de los rumores que continuamente lo rodean. “Año tras año me han matado, enfermado y puesto cuanta cosa y acá andamos. Vivitos y con mucha salud”.

Mientras ensayaban para los Premios Lo Nuestro, Álvarez habló sobre el reciente homenaje a Juan Gabriel, evento en el que, según el productor Gustavo Farias ‘El Rey de la Taquilla’ se negó a participar ya que no podía cobrar la misma cantidad que en un concierto en solitario. “Recibimos la invitación y ya no supe qué pasó. Me trataría de mantener un poquito más retirado porque creo que ya es mucho. Ahora sí que respeto y me alejo un poquito”, dijo titubeante.