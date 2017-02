Canelo Álvarez desmiente película con Sylvester Stallone

"No me gusta actuar"

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez desmintió que se encuentre rodando una película al lado del mundialmente famoso Sylvester Stallone, pero reveló que sí trabajará al lado del actor hollywoodense.

“No hay ninguna película, la verdad es que no me gusta actuar, entonces estamos haciendo un comercial para Tecate, pero no se les puede decir cómo será ni nada”, señaló Álvarez en conferencia de prensa para iniciar la promoción de la pelea contra Julio César Chávez Jr, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en Las Vegas.

Durante el encuentro con la prensa, que contó con la presencia de alrededor de 400 representantes de los medios, el boxeador jalisciense confesó la admiración que siente por Stallone. “Para mi fue un honor conocerlo. Lo admiro mucho como actor y las películas que hizo de ‘Rocky’ me motivaban mucho cuando estaba chico, por todo lo que hacía y toda la cuestión del entrenamiento”.

En el evento organizado por TV Azteca, empresa que transmitirá en México la pelea, Álvarez fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a su amiga Kate Del Castillo, pero prefirió reservarse su opinión. “Sus papás siempre se han portado muy bien conmigo, ella también. Los señores han ido a todas mis peleas y no me gustaría opinar en ese tipo de cosas”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM