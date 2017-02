Lucía Villalón: Chicharito Hernández es un desleal

Mejor sola que mal acompañada

Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Lucía Villalón tenía agendada su boda durante el 2016 con el delantero Javier el Chicharito Hernández, el tiempo y el destino marcaron un alto, todo ha quedado cancelado.

En entrevista con el Diario el Mundo de España, la presentadora ibérica fue clara sobre lo que no perdona del jugador mexicano.

“La deslealtad. No me lo esperaba… ¡Me iba a casar con él!” y apostilló “… Si no, mejor sola que mal acompañada”.

A post shared by Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) on Jul 3, 2014 at 5:08am PDT

La presentadora aseguró que pretendientes no le faltan, aunque no le sobran tampoco.

Raúl Cobos/LMSHOW