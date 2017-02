Hijos secretos de Juanga se negaron a ir al homenaje

"No vino quien no quiso"

Primicias Videos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luis Alberto y Joao Gabriel Aguilera, conocidos como los hijos secretos de Juan Gabriel, no asistieron al homenaje realizado a su padre durante el fin de semana porque no quisieron, afirmó Gustavo Farias, productor del evento, en entrevista con LMShow.

“Qué bonito que esté aquí la familia, yo los invité a todos. No vinieron quienes no quisieron venir, pues los invitamos, pero pregúnteles a ellos por qué, no me puedo meter en la cabeza de los muchachos”, aseguró el creativo musical durante su llegada al evento.

Farias agregó que las invitaciones a los dos jóvenes tuvo que hacerlas públicamente. “No tengo sus celulares ni sus emails, pero lo hice a través de la televisión. Conmigo no hubo respuesta, pero son los hijos de mi amigo y son bienvenidos”.

En contraste, Iván, Hans y Jean, tres de los cuatro hijos del artista con Laura Salas, fueron vistos conviviendo armoniosamente entre ellos y pendientes del evento, siempre en compañía de sus parejas, quienes también colaboraron en la logística.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM