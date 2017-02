Esteban Loaiza supera escándalos con nuevo amor

Happy Valentine's baby @ross_labra feliz día del amor y la amista a mi novia te quiero mucho #😍😘🍾🎉🎊🎈⚾️ y al roto a cenar y a divertirlos un rato aver a donde 😉 te doy muchas #💐🌹🌷 te amo ❤️🙀😻

A post shared by Esteban Loaiza (@loaizagroup) on Feb 14, 2017 at 7:03pm PST