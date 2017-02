Conan O´Brien se pone máscara de Donald Trump en México

Encantado de convivir con la gente

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El conductor Conan O´Brien llegó el pasado jueves a México para realizar la grabación del programa “Conan Sin Fronteras. Hecho en México”.

Este lunes acudió como invitado al programa “Despierta con Carlos Loret de Mola”, lugar en el que relató parte de las experiencias que ha vivido durante los tres días que ha pasado en la Ciudad de México.

“Estuvimos caminando por el Zócalo y la gente simple y sencillamente se nos acercaba. Cuando vieron las cámaras y cuando me vieron fue fantástico. Yo les estuve pidiendo dinero para el muro porque se nos prometió que ellos pagarían, y la gente entendió la broma en seguida, todos se reían. Las viejitas me decían: “¡No, no te vamos a dar!”, pero se reían, la gente tiene muy buen sentido del humor, la gente es fenomenal”, finalmente confirmó que ninguna persona le dio dinero para el muro, “ni un solo peso”.

Conan explicó que lo más raro que ha comido en México es “cactus”. “Nopal con queso, me gustó mucho, jamás me lo hubiera imaginado”. Loret de Mola le explicó que además el nopal es muy saludable, a lo que O´Brien bromeó: “¿sabes si me conviene para mi vida sexual?”.

Como parte de la hospitalidad del periodista mexicano, Conan recibió dos emblemáticos regalos: una máscara de Donald Trump, la cual no dudo en ponerse y bromear con ella; además de un pin con las banderas de Estados Unidos y México, que presumió gustoso.

O´Brien confirmó a Diego Luna y Vicente Fox como sus invitados principales para este programa especial que se transmitirá el 1 de marzo, y develó que la banda Calibre 50 tendrá una participación especial.

