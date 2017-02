Chiquis Rivera admite estar llena de cicatrices

Y busca sanar sus heridas

Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- “Cierro los ojos y me veo como un torero en la plaza, parada frente a una bestia enorme que no me quita ojo. No hay público que me aplauda ni banderilleros que me asistan si el animal me da tremenda cornada. Estoy sola y en mi piel veo muchas cicatrices, que gracias al amor de Dios han ido sanando. Son cicatrices invisibles, cicatrices del alma. Esas son más difíciles de descubrir y curar, precisamente porque nadie las ve. Son el resultado de las heridas que otros te causan, queriendo o sin querer, y que tú solita te buscas a veces”, revela Chiquis Rivera en carta abierta enviada a TVyNovelas USA.

“Los demonios bajo la cama desaparecieron, porque perdoné a mi padre” se sincera

Y agrega “”Luego entendí que compartirlo con los fans me trajo tanto amor, tanta comprensión, que ya jamás me sentí sola en esta batalla”.

La misiva habla también del enojo que tuvo con su madre “Mi mamá sospechó de mí cosas atroces, puros chismes y rumores inventados por voces tóxicas y llenas de veneno”, “Y yo no supe llegar a su corazón y recuperar su confianza. La vida nos separó y nunca nos dio la oportunidad de reconciliarnos, al menos cara a cara” concluye en su escrito a la revista.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM