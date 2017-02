Angelina Jolie: siempre seremos familia

Sus hijos son su prioridad

Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Por primera vez Angelina Jolie se ha referido a su situación ahora que está en proceso de divorcio de Brad Pitt y en batalla legal por la custodia de sus seis hijos. Sin ofrecer mayores detalles, la actriz admitió que este trance ha sido difícil para todos los miembros de su familia pero que espera que los fortalezca.

“Han sido unos momentos muy complicados. Superaremos esta etapa y con un poco de suerte seremos una familia más fuerte gracias a ello. Ahora mismo mi prioridad son mis hijos, nuestros hijos, y encontrar la manera de superar todo esto. Somos y siempre seremos una familia. Trato de encontrar la forma de que esta experiencia nos haga más fuertes y nos una más”, dijo Jolie para BBC World News.

Angelina presento en Camboya “First They Killed My Father”, una película basada en la novela de Loung Ung sobre su vida bajo el régimen de los Jemeres Rojos. Para ella, esta experiencia es una manera de agradecer al país que la convirtió en madre, pues su hijo Maddox es camboyano, y un homenaje a la amabilidad, la fuerza y el talento de su gente. “Parte de mi corazón está y siempre estará aquí. Y parte de Camboya siempre me acompaña gracias a Maddox”, concluyó la artista.

Elia Fless / Mezcalent