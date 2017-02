Susana González y el placer de trabajar con su pareja

Le gusta sentirse amada

Ciudad de México, (LMSHow.com).- Ahora que ingresó al elenco del musical ‘Aventurera’, Susana González trabaja de nueva cuenta con su novio Marcos Montero, con quien ya compartió escena en un anterior trabajo y al parecer le resultó muy placentero.

Por ello, le preguntamos a la actriz el secreto para trabajar con su pareja en forma tan armoniosa, a lo que ella nos respondió: “Necesitas tener mucho respeto y mucho apoyo para que todo esté bien y lo disfrutes. Nosotros lo estamos disfrutando mucho, es la segunda vez que trabajamos juntos”, dijo González a LMSHow en una entrevista exclusiva realizada al concluir una de las funciones del montaje donde también participan Carmen Salinas y Rafael Inclán.

Como si se tratara de una adolescente que vive su primer amor a Susana se le iluminó el rostro al abundar en los detalles que su galán tiene con ella. “Yo veo los ojos que él me echa en el escenario, como si dijera ‘Vamos Susi, échale ganas’. Siempre me está diciendo que estoy súper bien, que me veo linda, que le eche ganas. Siempre me está apoyando”.

La pareja mantiene una relación desde el 2010.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM