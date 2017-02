Revelan que Juan Gabriel cuidó a hijos ajenos

Pidió ayuda para educar a los suyos

Audios Primicias

Ciudad de México, (LMSHow.com).- A casi medio año del fallecimiento de Juan Gabriel, siguen surgiendo sorprendentes revelaciones sobre facetas desconocidas de Alberto Aguilera, ahora su productor Gustavo Farias, recuerda con LMSHow la vivencia más especial con ‘El Divo de Juárez’, quien trató de orientar a uno de los hijos del primero.

“Él aconsejó y ayudó a mis hijos, cuando mi hijo mayor estuvo en problemas de muchachos, él fue el primero en llamarme y apoyar, le escribió una carta a mi hijo y eso no se me olvida”, comentó Farias en entrevista previa al concierto homenaje ‘Eternamente Juan Gabriel’.

El músico también reveló que más allá de las cuestiones profesionales, logró formar una hermandad con ‘El Divo de Juárez’, con quien se identificaba gracias a su faceta paternal. “Fue mucho aconsejarnos. Él me decía ‘Oiga Gustavo, hable con mi hijo ya que no anda bien, aconséjelo’, yo hacía lo mismo con los míos, me los llevaba a Cancún y Juan Gabriel se los llevaba a caminar por la playa para hablar con ellos. Nuestros hijos son de la misma edad y eso formó un vínculo entre nosotros”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM