Ex esposa de Demián Bichir confiesa ser violenta

Pero ya logra controlarse

Audios Primicias

Ciudad de México, (LMSHow.com).- La actriz Lissete Gutiérrez, quien estuvo casada con Demián Bichir y posteriormente con el español Lisardo, confesó a LMSHow que se considera una mujer violenta, pero que gracias a una ardua exploración interna ha logrado controlar sus impulsos.

“He aprendido a no sacar mis demonios, porque me ponía muy violenta. No llegué a pegarle a alguien, pero siento que me transformo, que me cambia la cara del enojo y puedo ser muy violenta, como todos ustedes”, confesó Gutiérrez, quien realizará una actuación especial en la telenovela ‘Enamorándome de Ramón’.

La artista que siempre ha participado en otros programas como ‘Cuando me enamoro’ y ‘A que no me dejas’, también nos dijo: “Ya sé que soy incapaz, intolerante, impaciente, entonces no me siento culpable”, añadió que su hija María de siete años, es una parte vital para el control de su carácter. “Yo le digo ‘Tu eres mi mejor maestra. Cuando veas a mamá ponerse violenta, abrázala, porque lo necesita. Tú me vas a enseñar ’. También hacemos jueguitos de actuación, es bien chingón”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM