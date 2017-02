El fisco en México inicia investigación contra Kate del Castillo

Por posible defraudación fiscal

Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Justo cuando la situación legal de Kate del Castillo parecía haberse arreglado luego de que se informara que la Procuraduría General de la República había terminado su investigación en torno a sus supuestos vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora se ha dado a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha iniciado una auditoría en su contra.

Don Eric del Castillo, padre de la actriz, reveló que dicha dependencia del gobierno mexicano ha estado investigando a su hija desde hace siete años para asegurarse de que no ha recibido ningún tipo de ingreso económico por parte del capo mexicano, quien recientemente fue extraditado a Nueva York.

“Estamos muy tristes y sorprendidos porque ahora resulta que le dieron el caso a la Secretaría de Hacienda y está investigando a mi hija desde el 2010, por lo pronto mi hija sigue sin poder entrar a su país. Es desesperante, no sabemos si es personal, no podemos hablar con ella por temor a que los teléfonos estén intervenidos y no sabemos cómo se puedan tomar sus palabras”, dijo el primer actor según información de Televisa Espectáculos.

Luego de más de un año de no verse, Don Eric del Castillo y su esposa, doña Kate Trillo, decidieron viajar a Los Ángeles para estar junto a Kate y manifestarle su apoyo en este nuevo lío con la justicia, aunque saben que lamentablemente no pueden hacer nada más para tratar de esclarecer la situación.

Fiera Lasa/Mezcalent