VIDEO: Lupillo Rivera alienta apoyar ‘Un día sin inmigrantes’

“Díganle a sus jefes que tienen diarrea”

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- El cantante Lupillo Rivera no dudó en alentar a indocumentados para faltar a sus trabajos, no abrir negocios, no comprar en tiendas, y no llevar a sus niños a la escuela en apoyo la convocatoria ‘Un día sin migrantes’, la cual se está llevando a cabo este jueves 16 de febrero en diversos puntos de Estados Unidos.

El intérprete de ‘Despreciado me iré’ aconsejó, a través de Facebook Live, la noche de este miércoles, que los migrantes argumenten estar enfermos para que no sufran consecuencia alguna, Además indicó que su escuela tampoco abrirá para que no llevaran a las niñas a clases, además se preguntó cómo será el tan comentado día.

Parte de lo que dijo fue: “Usted tiene el derecho de faltar un día al trabajo, no diga que faltará por el apoyo porque entonces ahí sí lo pueden correr…a toda la gente que se vaya animar a hacer esto los felicito…hay que demostrar que sí somos necesitados en Estados Unidos…Digan que le estás dando diarrea…a todos los inmigrantes sepan que ustedes son los meros meros de aquí…”.

