Roberto Tapia promete contar su verdad

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- A un mes de haber sido acusado de cometer abuso sexual en contra de una menor, Roberto Tapia asegura que se encuentra tranquilo ante la demanda que fue presentada recientemente en los tribunales de Tijuana y confirma que está esperando el momento adecuado para contar su versión de los hechos tanto a las autoridades como ante los medios de comunicación.

En entrevista con un programa de televisión, el cantante afirmó que hasta el momento no ha sido llamado a declarar y dio a conocer que lo único que sabe es que la Procuraduría General de Justicia de Baja California está realizando las investigaciones pertinentes para poder llegar a una conclusión sobre esta situación.

“Este es un caso que no puedo ni quiero evadir y lo voy a enfrentar con la frente en alto para que la gente se dé cuenta de la realidad de las cosas. En su momento se va a saber toda la verdad y eso es lo que me hace estar tranquilo a pesar de todo. Por supuesto que voy a decir todo lo que pasó, pero primero quiero que las autoridades hagan su trabajo”, dijo el ex coach de “La Voz Kids” a “Suelta la Sopa”.

Para finalizar, Roberto dijo sentirse en paz porque sabe perfectamente el tipo de persona que es y lo que hace o deja de hacer. Asimismo, dijo que no le preocupan las opiniones negativas que la gente expresa en torno a esta acusación y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus fanáticos.

