Piden a Pablo Montero retirar denuncia a periodista

El acusado aún se considera amigo del cantante

Primicias

Ciudad de México, (LMSHow.com).- El periodista Miguel Ángel Pérez Merchant, uno de los colaboradores de ‘Los Metiches Shows’ le pide al cantante que retire la demanda por extorsión que puso en su contra en nombre de la amistad que ha existido desde hace años y que el artista le ha retirado al comunicador.

“Tengo pruebas de que Pablo me buscó y me dijo ‘Mira, somos amigos, yo no quiero verte en la cárcel, quiero que seamos amigos’. Yo jamás he estado peleado con Pablo, él se enojó con un periodista y desconoció al amigo. Para la autoridad esto continúa. Yo sigo creyendo en su amistad, lo aprecio y quiero, voy a seguir siendo su amigo, solamente que lo espero en la Procuraduría, vamos los dos, entramos, le decimos a la autoridad que esto fue una confusión y se acabó”, declaró el reportero a ‘Suelta la Sopa’.

‘El Mike’ acudió a las instalaciones de la Procuraduría de la Capital Mexicana para ratificar su declaración. “Obviamente, niego categóricamente lo ocurrido. Yo cuento la verdad de las cosas y la historia completa”.

Al final Pérez Merchant envió un mensaje a Montero: “Ven amigo, aquí te espero en la Procuraduría”.