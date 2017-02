Laura Vignatti lidia con Niurka por trabajo

Juan Osorio une laboralmente a pareja y ex esposa

Ciudad de México, (LMSHOW.com).- La argentina Laura Vignatti, está muy quitada de la pena tras los comentarios de Niurka, quien aseguró sentir infinitos deseos sexuales por su ex Juan Osorio, quien actualmente ocupa el corazón de Vignatti.

“Niurka ya me invitó hasta el cine, pero obviamente lo hace de broma y yo también. No me provoca nada la situación, al principio me costaba entender todo lo que decían, pero ahorita ya sé que la gente siempre va a entender lo que le dé la gana”, nos dijo Laura quien ahora trabaja de la mano de Osorio en el musical Aventurera.

Nuestra entrevistada también nos compartió que el productor de telenovelas ha tratado de guiarla para poder enfrentar los escándalos. “Hace tiempo hablamos de esto, yo no estoy acostumbrada y me ponía muy nerviosa, me ponía mal y lloraba. Estás en una relación y te hacen cortar o pelear y tu familia está escuchando cosas de ti que no son. Juan me hizo entender que lo que importa es que hablen de uno”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM