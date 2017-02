Colate: “Soy lo mejor que le ha pasado a Paulina Rubio”

Asegura que nadie la querrá como él

Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- En medio de la batalla legal que enfrentan desde hace varios años por la custodia compartida del pequeño Andrea Nicolás y por algunos problemas financieros, Nicolás Vallejo Nájera “Colate” asegura que las relaciones amorosas de Paulina Rubio no han salido nada bien debido al complicado carácter de la cantante y sus constantes deseos por tener el control.

El español dijo estar seguro de que a pesar de que su matrimonio fracasó después de algún tiempo, ningún hombre que inicie un nuevo romance con la intérprete de “Ni Rosas Ni Juguetes” podrá dedicarle el tiempo y el amor que él le dio mientras estuvieron casados.

“Yo creo que soy lo mejor que le ha pasado a Paulina en su vida. Creo que le he dado los mejores años y no creo que nadie la haya cuidado, querido y ayudado tanto como yo. Creo que no hay nadie en su entorno ni en su familia que haya hecho tanto por ella como lo que hice yo”, dijo “Colate” a “Primer Impacto”.

Hace algunos días, Nicolás y Paulina acudieron a un juzgado debido a que el empresario reclamó que la cantante mexicana no había cumplido con la orden de que su hijo pasara las vacaciones decembrinas con su familia de España y al terminar el encuentro con la justicia, él aseguró que es imposible mantener una relación civilizada con la cantante debido a que ella tiene otros intereses.