AUDIO: Chiquis Rivera se hace la loca y desmiente cita amorosa

Sigue negando romance con Lorenzo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luego de que Despierta América cachara a Chiquis Rivera el día de San Valentín junto a Lorenzo Méndez, en una cita romántica. La hija de Jenni Rivera se dio a la tarea de desmentir una vez más la información y tomó con humor el rumor que sigue creciendo.

Al ser cuestionada por la supuesta cita con el que podría ser el dueño de su corazón, ella dijo: “Pues… (Ríe) no, con nadie. Realmente me estaban haciendo un photo shoot con esta ropa que traigo puesta de una boutique que me regaló este vestido y dijo- pues voy a salir-“.

Mientras tanto ella subió una fotografía a su cuenta de Instagram, la tarde del 14 de febrero, donde aparece en ropa interior, junto al mensaje: “Feliz San Valentín para mí”.