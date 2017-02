Exnovio de Aracely Arámbula a favor de grabarse en la intimidad

Pero con precaución

Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Arturo Carmona, quien además de picar piedra en el mundo de las telenovelas, ha estado en el ojo de la prensa gracias a su romance con Aracely Arámbula, confesó a LMShow estar a favor de videograbarse en pleno acto sexual, aunque siempre y cuando se tengan las debidas precauciones.

“Tienes que tener mucha comunicación y confianza con tu pareja para hacerlo. No estoy en contra, al contrario, es algo muy agradable que puedes compartir y tener en complicidad con tu pareja, pero hay que tener cuidado para no apretar el botón para subirlo públicamente”, nos dijo el ex futbolista durante el lanzamiento en México de una red social dedicada exclusivamente a las buenas noticias.

El también ex novio de Jacqueline Bracamontes y ex esposo de Alicia Villarreal agregó que lo mejor es borrar este tipo de vídeos tras concluir el momento de excitación, pues después puede convertirse en un arma mortal.

“Hay que tener cuidado. No se vale estar divulgando la intimidad de alguien que en su momento confió en ti. Es una cuestión de educación y valores, hay gente a la que no le importa y lo hace”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM