Deprime a Carmen Salinas estreno de Aventurera

Su nuevo trabajo la pone nostálgica

Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Carmen Salinas está de regreso en los escenarios teatrales gracias al musical ‘Aventurera‘, donde además de cantar y hasta aventarse algunos pasos de baile, también se burla de sus propias polémicas vividas durante los últimos meses en su faceta como diputada.

“Es que tenía que empezar por la autocrítica, por mí. Yo escribí los Sketches“, explica la primera actriz en entrevista con LMShow tras ofrecer su función de estreno, donde también aprovecha para defender sus ideas. “No veo la razón de que se tengan que enojar si alguien le va al América y yo a las Chivas, si yo al PRI y alguien a Morena. ¿Por qué me voy a enojar sino piensas como yo?”

La también comediante señala que durante los días previos al estreno ha tenido algunas dificultades, pues no puede evitar recordar a la gente que la apoyó durante la primera versión del montaje, misma que ya ha fallecido.

“El momento más difícil y emotivo es cuando se levanta el telón y ya no está el Chato Cejudo para que me acompañe. Recuerdo que él me hacía unas listas donde me decía qué invitados estaban esa noche. El otro día nos agarró una crisis tremenda de llanto cuando empecé a cantar ‘Aventurera’“.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM