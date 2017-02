Roberto Tapia: No puedes controlar la gente que te quiere dañar

La menor ya rindió declaración ante las autoridades

Temas del Momento

Ciudad de México, (LMSHOW.COM). – Roberto Tapia sale a defender su postura, asegura estar tranquilo de sus actos.

“En realidad sé la persona que soy y eso me deja con mucha tranquilidad. Soy una persona respetuosa y la gente que me conoce lo sabe y creo que el público también. Desgraciadamente no puedes controlar el daño que la gente quiere hacerte” le dice al Diario Hoy Los Ángeles.

El cantante asegura que las autoridades están haciendo su trabajo, sin que pueda revelar los avances.

“Yo hasta ahorita no he sido llamado a declarar, ya la demanda tiene un mes y hasta la fecha estoy esperando información” comentó.

Una joven, entonces menor de edad, acusó al cantante de tener relaciones, lo que en México está prohibido por la ley bajo los delitos de abuso sexual, estupro o violación, según sea el caso.