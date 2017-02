Pese a especulaciones, Susana González ya es toda una ‘Aventurera’

Anoche dio su primera función

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Susana González debutó anoche como la nueva ‘Elena Tejero’, la sensual protagonista del musical ‘Aventurera’, luego de especulaciones que indicaban el agotamiento de la actriz provocado por las escenas de baile.

Con pantallas gigantes, una orquesta en vivo que toca mambo y vestuario de la época, el público es trasladado al México de los años cincuentas para ser testigo de cómo la dulce Elena pasa de una adolescente de familia a una mujer fatal, orillada por las circunstancias y por Rosaura del Mar (Carmen Salinas), quien además de administrar el cabaret más prestigiado de Ciudad Juárez, se encarga de proveer de mujeres a hombres que puedan pagar sus favores sexuales.

Durante las más de dos horas del musical, Susana lució sus dotes como actriz aunque durante su primer número de baile no pudo disimular en su rostro un ligero nerviosismo, mismo que desapareció minutos después. Eso sí, González prefirió no meterse en problemas y evitó las escenas que le requerían cantar, como lo hacían sus antecesoras, aunque al final no se salvó de interpretar sufridamente el clásico ‘Noche de ronda’.

Tras recibir los aplausos de unos 500 invitados, Susana platicó en su camerino con LMShow y nos confesó que esa función había sido la primera que ofrecía con el vestuario diseñado por Mitzy, por lo que se concentró mayormente en la logística requerida para los 11 cambios. “Hoy me concentré en el vestuario, en que tengo que ponerme un calzón encima de otro para pasar de una escena a la otra, en quitarme el brasier para hacer Strapless. Tengo que tener todo bien medido”.

Será esta noche cuando tenga lugar el estreno oficial de la temporada.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM