¡Exclusiva! Se atoran negociaciones con Elton John para dúo con Juanga

Luis Miguel sigue sin responder

Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Las negociaciones con Elton John para su participación en la serie discográfica de Juan Gabriel, ‘Los Dúo’ se encuentran estancadas y con Luis Miguel la situación es peor aún, pues continúa sin responder a la invitación del productor Gustavo Farias.

En exclusiva para LMShow, Farias reveló la situación real con el artista inglés, cuya intervención en ‘Los Dúo’ ha sido uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera como productor.

“Lo que pasa es que el manager de Inglaterra me dijo que sí, el manager de Los Ángeles me dijo que no y estoy en un intercambio de correos electrónicos con ambos, estoy como pelota de pin pon”, relató Farias, quien también funge como productor en el espectáculo homenaje ‘Eternamente Juan Gabriel’, que se llevará acabo el próximo sábado.

Sobre algún avance con Luis Miguel, quien ha sido el artista más difícil de contactar para el proyecto, Farias respondió: “Seguimos ahí gestionando, Luis Miguel está desaparecido y ahora con la demanda está peor”, dijo con una ligera risa en referencia al problema del cantante con su colega Alejandro Fernández.

Nuestro entrevistado agregó que momentáneamente ha dejado las negociaciones para que Thalía se integre al cuarto volumen de ‘Los Dúo’, cuya salida a la venta será en el 2018.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM