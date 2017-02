¡Exclusiva! Juan Gabriel presentía su muerte, afirma su productor

Creía que perecería a los 65 años

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Juan Gabriel presentía que moriría alrededor de los 65 años, aseguró su productor Gustavo Farias en una impactante revelación en exclusiva a LMShow.

Mientras realiza los últimos preparativos para el concierto homenaje ‘Eternamente Juan Gabriel’, Farias recordó una anécdota que vivió en dos ocasiones, durante aquellas infinitas jornadas que pasó con ‘El Divo de Juárez‘ en su residencia de Cancún, al tiempo que preparaban un disco.

“Un par de veces me dijo: ‘póngase a grabar todo, porque yo no sé si vaya a estar aquí mucho tiempo’. Yo le pregunté por qué decía eso y él me dijo que ningún miembro de su familia ha vivido más de 65 años, me acuerdo perfecto porque me lo dijo dos veces. Yo le expliqué que eso no tenía nada que ver, que podía vivir 70, 80 o 90 años, pero él me volvió a decir que así eran las cosas”.

En efecto, tal como él lo creía, Alberto Aguilera Valadez perdió la vida siete meses después de haber cumplido 66 años y, como gran parte de su familia, gracias a una falla cardíaca.

En ese sentido, Farias aseguró que su gran amigo tenía una forma muy relajada de ver a la muerte. “Yo le decía que había muerto alguien y él me contestaba ‘está mejor, no se apure’. Tenía la virtud de no crear una tragedia, sino algo bonito”.

