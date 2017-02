Dos años sin Lorena Rojas

Luciana debe vivir a plenitud su vida

Ciudad de México (LMSHOW.COM).- Lorena Rojas falleció hace casi dos años, después de una valiente lucha contra el cáncer que se le detectó en 2008. Su familia se reunirá en intimidad para recordarla y para honrar su memoria, con la pena por su partida aún muy viva.

Ante diversos medios, Mayra Rojas indicó que lo principal para ella es brindar apoyo a su mamá. “Yo que soy mamá no me puedo imaginar un dolor de ese tamaño. Son días muy sensibles porque me traen muchos recuerdos y porque están a flor de piel”, dijo la actriz y enfatizó la importancia de permitir que Luciana, la hija adoptiva de su hermana fallecida, tenga una infancia normal y se le deje de estigmatizar.

“La niña tiene que vivir en plenitud su vida, independientemente de si yo soy su mamá, de si Lorena fue su mamá, de quién fue su mamá. Es una niña que tiene que ganar confianza en sí misma, ser una niña muy valiente, como es la que parí, como al otro que adopté. Son niños. No tiene por qué vivir con una carga en la espalda de algo que ellos no pidieron”, afirmó Mayra.

