Claudia Alvarez podría quedarse sin hijos por vasectomía de su pareja

Buscará hacerla reversible

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Desde que contrajeron nupcias en noviembre del año pasado, Claudia Álvarez y Billy Rovzar han expresado sus deseos por convertirse en padres, pero las cosas no serán tan fáciles para la pareja ya que el productor dio a conocer que hace algunos años se realizó la vasectomía. Creía que con dos hijos era suficiente.

Ante las cámaras de un programa de televisión nacional, el también actor dijo que nunca pensó en aumentar su descendencia, pero desde que conoció a la protagonista de la telenovela “Simplemente María” las cosas fueron diferentes, por lo que ahora quiere buscar ayuda médica para ver si la operación puede revertirse.

“Yo me hice la vasectomía porque pensé que ya no iba a querer tener más hijos. Ya tenía los míos y pensé que ya no quería volver a empezar. Pero cuando conocí a Claudia fue una cosa impresionante, fue una cosa hermosa, así que buscaremos la posibilidad de revertir eso para poder tener un bebé. Todavía no hemos ido con ningún médico, pero sí sé que es reversible”, dijo Billy a “Ventaneando”.

Hace algunos días, Billy acudió a la inauguración de un local de comida orgánica del cual es socio junto con Claudia, pero la actriz no lo acompañó a este evento debido a que se encontraba de luto tras el fallecimiento de su abuela, quien perdió la vida el pasado fin de semana a los 90 años de edad.

