A Carmen Salinas no le paró la boca en estreno de Aventurera

En el musical 'Aventurera'

Temas del Momento

Ciudad de México, (LMSHOW.com).- En la nueva versión del musical ‘Aventurera’, Carmen Salinas se burla de las polémicas en las que se ve envuelta en su faceta como diputada. La actriz encarna a Rosaura del Mar, quien además de ser una tratante de blancas, también es diputada en representación del ‘SUFRO: Sindicato Único de Ficheras Revolucionadas Organizadas’.

En su primer sketch, la primera actriz se refiere a las recientes críticas y agresiones de las que fue objeto debido al ‘Bono decembrino’ otorgado a los legisladores. “Ven a la oficina para darte tu bono, para que no le estés haciendo de pedo con el bono”, le dice al Comandante Reyes, un político que le permite ejecutar sus delitos a cambio de fuertes sumas de dinero.

Minutos después, Carmen hizo alusión a su primer día cómo diputada, cuando fue acusada de quedarse dormida en la curul. “El fotógrafo que dice que me retrató dormida anda detrás de mí para ver si me agarra echándome un pedo o bostezando. Cuando tocan el Himno Nacional en la Cámara, el güey no se para, está sentadote rascándose los huevos. Lo que en él es alegría, en mí es putería ¡Fíjate nomás!

Además, la originaria de Torreón también mencionó los escándalos de su partido político contrario, Acción Nacional (PAN), como la reunión de varios de los líderes del organismo en Puerto Vallarta, donde contrataron a 50 sexoservidoras o a su militante Hilario Ramírez, Alcalde de San Blas, Nayarit, quien confesó que sí roba, pero poquito. “Lo dice el cabrón y me cae bien avienta dinero como si fuera confeti. Ahora que Rubí cumplió 15 años, llegó con un carro último modelo para regalárselo. ¡Ya ni chinga!, en lugar de darle a su gente de tragar.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM