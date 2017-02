Lourdes Stephen: “Quedaron partes reconocibles de Jenni Rivera”

Eso desató disputas entre familiares

Noticias Univision

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Lourdes Stephen de Sal y Pimienta asegura que del accidente donde murió La Diva de la Banda quedaron “partes reconocibles de Jenni Rivera”.

La revelación se presentó durante el último programa del show, basados en una entrevista con Lupillo Rivera.

En esa plática, el Toro del Corrido aseguró que “En Iturbide la situación se puso mal porque yo no quería reconocer los restos de mi hermana, le dije al gobierno al procurador y al forense que yo confiaba en su trabajo, sí el ADN es compatible yo acepto, allí fue cuando uno de mis hermanos me retó y me dijo que porque no sí era mi responsabilidad” relató.