Líder de la Banda Jerez se niega a retirar polémico vídeo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Marco Flores, líder de la Banda Jerez, niega las acusaciones de la Secretaría de los Pueblos Indígenas, organismo michoacano que hace algunos días señaló que el vídeo de la canción titulada ‘Los Viejitos‘ es una humillación hacia la danza tradicional que lleva el mismo nombre, motivo por el que se solicitó el retiro inmediato del material en las plataformas de la agrupación en internet.

En entrevista con LMShow, Flores destaca que no piensa retirar el material únicamente porque Martín García, titular del órgano indígena, se lo pida. “Me gustaría llevarlo a consulta pública para que la gente nos diga si es ofensivo. Yo no le veo lo ofensivo ni lo discriminatorio. No sé la razón por el cual el señor no se dedica a trabajar y dejar de criticar a los que estamos haciendo algo. Yo voy a bajar el vídeo hasta que la gente me lo pida, no nada más con que me lo pida una persona”.

Nuestro entrevistado no pudo disimular su enojo cuando le informamos que García planeaba reclamar las ganancias económicas obtenidas con el millón y medio de reproducciones del vídeo. “¡Qué bárbaro!, el señor está desinformado ignorante de las cosas. Hoy en día las disqueras no existen, la piratería reina, de ¿dónde vas a sacar para darle a este señor?”.

Flores, quien el jueves por la noche recibió una recomendación por parte del CONAPRED, agregó que se disculpa públicamente con las comunidades indígenas que se hayan sentido ofendidas con la inclusión de la danza tradicional en su vídeo y que planea la realización de una actividad a beneficio de estos grupos. “Voy a hablar con el gobernador para hacer un evento, no a beneficio de este señor, sino de los pueblos purépechas”.

