Angélica Vale habla del bajo rating de su novela

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Aunque las cifras de las audiencias televisivas son públicas, Angélica Vale trata de disimular que la telenovela ‘La Fan’ es la de menor rating en la barra nocturna de Telemundo.

La hija de Angélica María ofreció una conferencia durante el fin de semana, tras concluir la función por el octavo aniversario del musical teatral ‘Mentiras’.

“Estoy contenta, ahí vamos. Sé que para una cadena como Telemundo era muy difícil hacer una comedia. Ahí va, de a poquito a poquito, creciendo”, expresó Vale sobre su historia, cuya audiencia oscila entre los 400 y 550 mil espectadores, de acuerdo a Nielsen.

Angélica se quejó del horario en el que Televisa programó su historia: a las 13 horas en la tercera cadena nacional. “A la una de la tarde está mucho más difícil. Llegué a México y varias personas me comentaron de la telenovela y eso me da mucho gusto porque no estoy en un canal tan visto ni en un horario tan favorecedor”.

