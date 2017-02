Audio ¡Niurka quiere irse a la cama con Juan Osorio!

Pero él le rechaza hasta los besos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Ahora que trabajarán juntos en el musical ‘Aventurera’, Niurka pretende reencontrarse, al menos sexualmente con su ex esposo Juan Osorio, quien prefiere mantener su distancia y le niega hasta un beso.

Durante su presentación como otra de las ‘Aventureras’, la cubana estaba tan feliz que quiso celebrar su nuevo proyecto besando a Osorio, quien al darse cuenta de las intenciones de su ex mujer, ágilmente se hacía el desentendido y hasta se escondía. Su actitud no era para menos, pues a unos metros también se encontraba su pareja, la actriz Laura Vignatti.

Entre broma y broma, Niurka habló minutos más tarde con LMSHow sobre el momento y de paso insinuó sus intenciones hacia Osorio. “Se me puso timidón, se está dando su lugar. Se me pone difícil. Yo no le ruego, yo caliento el candelero, yo dije que no iba a descansar hasta que no me cogiera”.

Con su estilo único, la vedette nos reveló su estrategia para reconquistar al productor; empezar por Vignatti. “Tengo que enamorar a la güera para que se apendeje y podérmelo… Juan es respetuoso con su pareja, yo lo conozco mejor que nadie”.

