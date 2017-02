¡Exclusiva! Edwin Luna paga pensión y le dejan ver a su hijo

Luego de un año sin hacerlo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Terminó la pesadilla para Edwin Luna. Tras un largo año, al fin pudo ver a su hijo Miguel Alexander, con quien ya no pudo estar más a partir de que se separó de Erika Monclova, quien lo acusó por abandono y en la demanda de divorcio exigió al cantante algunos bienes, además de una pensión mensual para el pequeño.

Luego de una intensa negociación, la historia tiene un final feliz para Luna, quien en exclusiva para LMShow comenta: “Ya todo está muy bien, es un tema que para mí ya pasó, ahora estamos felices y contentos”.

El vocalista de la Banda La Tlakalosa de Monterrey agrega que fue apenas el mes pasado cuando pudo ver al pequeño. “Con mi niña estuve en diciembre y con el niño en enero, pero lo importante es que, gracias a Dios, lo pude ver. Estamos felices y contentos”.

Por otro lado, el originario de Monterrey niega ser machista, como una revista de circulación nacional lo calificó. “Gracias a Dios, no lo soy. Debe ser porque me eduqué la mayor parte del tiempo con mi madre y ella siempre me enseñó a ver a la mujer como algo hermoso y especial en la vida”.

Joelo O Farrilli LMSHOW