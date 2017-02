Andrea Legarreta revela que padece la enfermedad “Púrpura”

Hola hermos@s! A quienes a preguntado por mí y quieren saber cómo voy de salud, aquí un reporte breve, y más adelante podré informarles a detalle cuando vaya a chambear al programa que espero sea el lunes y compartir mi historia que quiero y espero sea de ayuda para ustedes también!! Gracias por estar al tanto!! Yo amando la vida y agradeciendo esta oportunidad INMENSAMENTE!! Valorando lo que en verdad es importante y desechando lo malo… La vida es una… Es TUYA… Es HOY… Es ESTA… Más allá de TODO y de TODOS!! Más allá de mis errores… De mis fallas… De mis momentos duros o de sufrimiento… De las cagadas… De los malos comentarios… De la maldad exterior… Del ruido… DEBEMOS entender que el amor que nace de nosotros hay que dárnoslo a nosotros mismos y así seremos capaces de valorar y amar a los demás y a todo lo que nos rodea… URGE AMOR… URGE una buena actitud ante la vida porque es lo ÚNICO que nos va a salvar… Desde donde estoy conectada en oración y en paz pido que todo lo que he agradecido y pedido a Dios y a la vida para mí y mi gente se les multiplique!! Gracias por preguntar por mi… Ustedes en medio de su mundo que se han detenido a hacer una pausa y preguntar por alguien que ni conocen GRACIAS DESDE EL FONDO DE MI ALMA… Me hacen MUCHO bien … 🙏🏻✨💖💖💖🙌🏻 hasta muy pronto amores 🙌🏻🙏🏻 #VoyConTodo #EsMomentoDeAprenderValorarYCrecer GRACIAS A MIS FAMILIA, MIS AMORES, MIS AMIGOS, MIS DOCTORES DREAM TEAM, EL EQUIPO HERMOSO DEL HOSPITAL!! LA SEÑORA MARINA DE LA LIMPIEZA POR SU HERMOSA ACTITUD Y SONRISA ADORABLE!! A TOD@S LAS ENFERMERAS!! Que importante es la actitud en cada área a la que nos dediquemos!! Le podemos hacer el día o la vida a alguien más sin saberlo! GRACIAS… Hasta prontito! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #MeLaPelasPúrpura 👊🏻👊🏻👊🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻😂

