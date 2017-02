Es oficial: Anahí se retira

No quiere separarse del pequeño Manuel

Noticias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- A mediados del mes pasado, Anahí y su esposo Manuel Velasco desataron la alegría de miles de fanáticos al anunciar en sus redes sociales el tan esperado nacimiento de su hijo y ahora que la actriz está gozando plenamente de su etapa como madre, su regreso a los espectáculos podría no ocurrir.

En entrevista para un programa de televisión nacional, la actriz y cantante aseguró que quiere pasar todo el tiempo que pueda al lado del pequeño Manuel, quien está a punto de cumplir su primer mes de vida, por lo que su carrera tanto en la pantalla chica como en la música tendrá que esperar.

“Ahora que tengo a Manuel entre mis brazos no quiero separarme de él por ningún motivo, así que en estos momentos no sé si algún día regresaré al medio artístico. Con el paso del tiempo veremos cómo se van presentando las cosas”, declaró la ex RBD ante las cámaras de “Ventaneando”.

Poco antes de la llegada de su primer hijo, Anahí había asegurado a varios medios de comunicación que no le gustaría que su bebé crezca solo, por lo que próximamente tanto ella como su esposo podrían anunciar que ampliarán la familia y le darán un hermanito o hermanita al pequeño Manuel.

Fiera Lasa/Mezcalent