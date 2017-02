Aida Cuevas defiende dejar fuera de herencia a hijos secretos de Juan Gabriel

Si lo decidió fue por algo

Noticias

Ciudad de México, (LMSHow.com).- Aida Cuevas quien además de ser intérprete fue comadre de Juan Gabriel, declaró estar dispuesta a conocer a los llamados hijos secretos del cantante, Luis Alberto y Joao Gabriel Aguilera.

Aida cree que los problemas que ha causado la herencia de su amigo, son innecesarias, si el maestro dejó dicho exactamente lo que se tenía que hacer, sino incluyó a sus otros dos hijos en el testamento, por fue por algo”.

“Si ellos me buscan, con mucho gusto. Yo no tengo porque cerrarle las puertas a los hijos de un gran señor que fue Juan Gabriel, yo tengo amistad con la familia de ellos (los Aguilera Salas), pero no tengo ningún problema”, destacó la cantante de musical mexicana para anunciar su próximo concierto en la capital Azteca, evento con el que continuará la celebración de sus 40 años de carrera.

Cuevas añadió que ya cuenta con el permiso de Iván Aguilera, heredero universal de Juanga para realizar un disco dedicado completamente al originario de Parácuaro, Michoacán, y producido con una docena de canciones seleccionadas directamente por ‘El Divo de Juárez’. “Hasta ahorita ya tengo el permiso, ya me dio el banderazo de que puedo realizar el disco”.