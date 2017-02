Kate del Castillo y El Chapo Guzmán coinciden en Nueva York

Evita hablar sobre política

Noticias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La actriz Kate del Castillo y el Chapo Guzmán están en la misma tierra, Nueva York, la actriz para presentar su nueva serie, el narcotraficante para continuar su telenovela con la justicia al enfrentar el juicio por narcotráfico.

Kate del Castillo reapareció ante los medios de comunicación durante la presentación de “Ingobernable”, serie donde será la protagonista dando vida a la primera dama de México.

La actriz mexicana expresó que ya no quiere hablar de política ni sobre el Gobierno tras las complicaciones que ha tenido con la justicia de su país natal.

“No quiero entrar en opiniones sobre (la Primera Dama) porque es irrelevante. Ya ven cómo me ha ido por dar opiniones, por hablar, por ser tan extrovertida”, dijo Kate.

Y agregó: “creo que lo mejor es pensar que podemos mejorar nuestro país en todos los aspectos y ofrecer proyectos que valgan la pena”.

Acompañada de actrices como Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist), Gillian Jacobs (Love) y Logan Browning (Dear White People), Kate estuvo en el panel organizado por Netflix, llamado Mujeres Fuertes y Líderes, Del Castillo confirmó que el próximo 24 de marzo se estrena la serie “Ingobernable”.