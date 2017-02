Diana Reyes resignada a perder la vista

También debe usar un lente especial

Ciudad de México, (LMSHow.com).- Diana Reyes reveló que desde su infancia enfrenta problemas con la visión, por lo que tuvo que recurrir al implante de una córnea artificial en el ojo izquierdo. “No veo nada, la córnea fue para salvar la vista y en el ojo derecho el daño es progresivo y cada vez la voy perdiendo más”, declaró a LMSHow

“Mi córnea cambia su forma constantemente, entonces a cada rato tengo que ir a que me saquen las medidas perfectas para poder usar un lente híbrido, pues para poderse adherir a mi ojo tiene que estar duro en la parte de en medio y blando en la parte de alrededor”, dijo la cantante sobre su otro problema que padece en el ojo derecho.

Antes de ofrecer un show case con lo mejor de sus 14 discos, Reyes que este problema no la limita sus actividades como cantante. “El descanso es primordial. Cuando estoy cansada no tengo mayor problema. Me recomiendan no abusar de los lente, porque finalmente es un cuerpo que está invadiendo el organismo”.