Diana Reyes niega confrontación con Jenni Rivera por canción

Ciudad de México, (LMSHOW.com).- Diana Reyes negó que haya tenido algún problema con Jenni Rivera luego de que la última grabara la canción ‘Querida socia’, como lo recordó Carmen Jara en entrevista con LMSHOW.

“En el 2000, grabé esa canción y fue un éxito muy fuerte en México y Jenni lo grabó y lo metió en Estados Unidos. Nunca dije nada, no estoy acostumbrada a quejarme”, declaró Reyes a LMSHOW minutos antes de ofrecer un show case para presentar su sencillo ‘La pasión tiene memoria’.

La intérprete recordó que tuvo la oportunidad de aclarar las cosas con la desaparecida ‘Diva de la banda’. “Nos encontramos y me pidió que no lo tomará personal, que era parte del show y que no pasaba nada. Yo nunca me quejé de Jenni y ella puso en su libro que yo era la original socia”.

Diana dijo sentirse entre la espada y la pared porque tanto a Jenni como a Jara las tiene en buen concepto. “Lo que no me gusta es hablar mal de alguien más”.