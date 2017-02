VIDEO: Protagonista de El Chema y su amor por Luis Miguel

Son muy amigos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Mariana Seoane confiesa que desde hace muchos años, Luis Miguel ha sido su amor platónico, por lo que se hizo el propósito de conocerlo y ahora hasta afirma que son buenos amigos.

“Me preguntaron que quién era mi amor platónico, Luis Miguel, y lo conocí, es lo que dije, quería conocerlo y lo conocí, somos buenos amigos y lo quiero mucho, ustedes lo saben”, expresa.

La actriz de la serie “El Chema” desfiló por la alfombra roja de la película “Todos Queremos a Alguien“, donde revela que le ha sido difícil afrontar la muerte de Juan Gabriel, pero señala que ha habido veces en las que ha sentido una conexión muy fuerte con el cantautor.

“Hay momentos donde lo siento muy conectado, que es verdad que uno lo siente con uno, momentos donde daría lo que fuera por abrazarlo otra vez”, indica.

La cantante explica que no recibió invitación para ser parte del homenaje que se le harán al “Divo de Juárez” en Toluca.

“No me invitaron, pero no importa, a Juan Gabriel hay que hacerle todos los homenajes del mundo. Mi amistad siempre fue muy sincera con él, yo no tengo que mostrarlo”, manifiesta.

Sin embargo, Mariana rendirá tributo al fallecido cantante a través del musical “Amor Eterno“, que luego de tanta polémica, planea volver a presentarse a principios de marzo, pues dice que el productor Omar Suaréz ha logrado salir adelante con el proyecto.

“Todo parece ser que estamos regresando el 4 de marzo. Yo no tengo que hablar nada de eso, ustedes han estado muy al pendiente de lo que ha sucedido, finalmente parece que Omar (Suárez) ha solucionado las trabas que nos han puesto, aunque él siempre hizo las cosas bien, entonces si finalmente nos volvemos a presentar, ya qué nos van a hacer”, platica.

